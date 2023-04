Offre maxi sur ces vestes Nike pour femmes

Achetez cette veste en fausse fourrure à imprimé Nike Sportswear Plush sur Nike pour 143,97 €

Fini les matières désagréables dans lesquelles on se sent compressé, le mot d'ordre est aujourd'hui le confort. Et ça, les marques l'ont bien compris. Elles proposent ainsi des modèles ultra confort, à l'image de Nike et sa veste en fausse fourrure à imprimé Nike Sportswear Plush. Sa fausse fourrure extérieur et sa doublure tissée lisse ne donnent envie que d'une chose, se blottir dedans pour ne plus jamais en sortir. Elle assure en plus une chaleur à toute épreuve pour affronter le plus sereinement possible les températures encore fraîches. Passe-partout, sa couleur grise permet de l'associer à n'importe quelle pièce. Elle s'infuse en plus de détails rétro ultra enviables. Elle s'imprime en effet du swoosh emblématique de la marque, version all over. Un choix stylistique qui n'est pas sans rappeler la folie des logos emblématique de la fin des années 90 et du début des années 2000, où les marques se devaient d'être vues.

3. Profitez d'une promo imbattable de 40 % sur cette veste d'aviateur Nike Air

Avec le retour des années 2000 sur le devant de la scène mode, les pièces aux inflexions militaires ont plus que jamais le vent en poupe. Parmi elles, il y en a une qui remporte clairement tous les suffrages. De Kaia Gerber, à Dua Lipa en passant par Bella Hadid, toutes ont succombé au bomber. Initialement réservé aux aviateurs de l'armée américaine, le bomber aussi appelé, blouson d'aviateur, a connu un succès retentissant après la sortie du film Tom Gun. S'il était ensuite redevenu plutôt confidentiel, il revient ces derniers mois plus conquérant que jamais à l'image de cette veste d'aviateur Nike Air. Sa réduction sur Nike va d'autant plus vous faire succomber. Vous n'aurez en effet à dépenser que 80,97 €, contre 134,99 € auparavant, pour l'obtenir. Soit une promo inimaginable de 40 %. N'attendez plus pour économiser ces 55 €.

Une pièce ultra tendance