Oksana Voevodina divorce du roi quelques semaines après son accouchement

Oksana Voevodina (27 ans) n'est plus la première dame de Malaisie. Le conte de fées s'est brusquement arrêté pour l'ancienne Miss Moscou 2015. Elle s'était mariée en novembre 2018 au roi de Malaisie, Muhammad Faris Petra (50 ans). La jeune femme publiait régulièrement des photographies de son bonheur sur son compte Instagram. Mais à la surprise générale, son divorce a été prononcé comme définitif le 1er juillet 2019 selon le journal malais New Straits Times. À peine quelques semaines après la naissance de son fils né le 21 mai 2019 et quelques mois après l'abdication de son mari en janvier 2019.

Un rêve qui se transforme en cauchemar

Pourquoi ce divorce express ? Convertie à l'Islam depuis avril 2018 pour son époux, la jeune femme avait effacé toute trace de son ancienne vie sur les réseaux sociaux pour débuter son idylle avec le sultan. Malheureusement, son mari serait tombé sur des images compromettantes de sa femme dans une émission de télé-réalité. Expéditif, leur divorce a donc été prononcé selon les coutumes les plus strictes de la charia. Le mot "Talak" a été prononcé trois fois, forme de divorce la plus grave et la plus définitive dans la coutume musulmane.

Une déclaration d'amour qui sonne faux...

Le 9 juin 2018, la jeune femme (qui fêtait ses 27 ans le 11 juillet 2019) a écrit sur son compte Instagram : "L'homme qui aime vraiment sa femme fera tout pour sa bien-aimée. L'amour et les soins sont la base d'une relation solide et saine. Un bon mari soutiendra toujours sa femme et sera gentil avec elle. Il s'intéresse à la manière dont elle se sent et prend soin d'elle si elle est fatiguée. IL tient toujours ses promesses à 100%. Prend toujours la responsabilité de la famille et ne la met pas sur les épaules de sa femme. Pendant la grossesse, il accorde à sa femme de l'attention et des soins accrus et lui fait des cadeaux. Les relations sont basées sur la façon dont les gens peuvent se soutenir et se comprendre. La famille est le résultat du travail de deux personnes qui peuvent se donner de l'amour gratuitement."

Un long texte qui sonnait à l'époque comme une déclaration d'amour, mais qui désormais révèle sûrement les tensions présentes dans son couple avec son ex-époux...

L'article complet est à retrouver sur le site Daily Mail.