Olivia Adriaco : Elle a tout plaqué pour réaliser son rêve, loin de la télé

Elle co-animait Vidéo Gag avecBernard Montiel dans les années 2000. Olivia Adriaco a depuis changé de vie. L'ancienne présentatrice a déménagé dans le sud de la France pour devenir architecte d'extérieur. Interviewée par le magazine Gala, elle raconte : "Aujourd'hui à 53 ans, je suis paysagiste concepteur à Mouguerre, près de Bayonne." Après près de vingt-trois ans de télévision sur différentes émissions comme Hot Forme, Destination Musique ou Vidéo Gag, Olivia a souhaité tout arrêter. Burn out ? Pas du tout, Olivia ne se reconnaissait simplement plus dans la nouvelle génération de la télé des années 2000. Elle explique : "La télé m'intéressait moins, on était entré dans l'ère du voyeurisme."

Un changement de vie radical et un nouveau métier qui épanouit chaque jour un peu plus l'ancien mannequin. Après sa carrière médiatique, Olivia a repris les études via une formation à distance avec l'école Natura-Dis. Depuis quatre ans, elle dirige son entreprise, Blossom Paysage. Très heureuse, Olivia peut désormais laisser libre court à toutes ses inspirations artistiques, bien plus qu'à la télévision. Elle confie :"Un jardin, c'est comme un tableau, il faut voir comment on l'observe et qui l'observe. Je fais les plans à la main avec des crayons, des couleurs, j'ai étudié l'art à Bayonne durant un an. Je suis chacun de mes chantiers, je décide tout, où et comment on agence les espaces, aidée d'ouvriers paysagistes." Une nouvelle vie loin des projecteurs synonyme de sérénité et de bonheur pour Olivia, qui déclare :"J'aime mon ici et maintenant."