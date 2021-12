Olivier Baroux : Sa sublime fille Enya est aussi actrice

Chez les enfants de stars, il y a ceux qui décident de suivre une carrière différente de celle de leurs parents, et les autres qui, dès leur plus jeune âge, deviennent facilement passionnés par cela et suivent leurs traces. Concernant cette deuxième catégorie, on peut y retrouver le nom d'Enya Bardoux, fille d'Olivier Baroux - que l'on retrouve ce dimanche 5 décembre sur TF1 avec Les Tuches 2.

À 57 ans, le comédien connu pour son duo avec Kad Merad peut définitivement être fier de sa fille. Car durant son enfance, cette dernière a suivi une formation théâtrale avant de poursuivre à l'École supérieure de réalisation audiovisuelle et enchaîné avec le cours Florent et les cours de Studio Pygmalion. Fascinée par le monde du cinéma, elle a d'ailleurs fait ses premiers pas dans Mais qui a retué Pamela Rose (2012), réalisé par son père et son parrain, Kad Merad. Par la suite, les Français ont également pu l'apercevoir dans quelques webséries du Studio Bagel (comme Fucking Noël, La soirée des Césars ou encore L'École des héros), dans le clip de Vianney, Je m'en vais (2016), dans un épisode de Léo Matteï, brigade des mineurs (2016) ainsi que dans Épouse-moi mon pote de Tarek Boudali, la même année.

Des expériences qui ont consolidé son amour pour le septième art et qui, de fil en aiguille, l'ont conduite à être presque incontournable dans le paysage médiatique. Récemment, elle était présente au cinéma dans Just a gigolo, réalisé par son père en 2019, 10 jours sans maman de Ludovic Bernard, la même année, et Le visiteur du futur de François Descraques en 2021. Côté télévision, elle a également fait une apparition dans Peplum de Maurice Barthélémy (2018) et Cuisine Interne de Louis Farge (2021).

Fervente admiratrice de la carrière de son père, Enya Bardoux s'est également exercée en tant que réalisatrice de plusieurs courts-métrages : Je suis un souffle, Je suis grande maintenant et Ton Lapin en 2014 puis Cache-Cash en 2018 avec Martin Darondeau. Un parcours digne des plus grands qui prouve que son talent est sans limite.