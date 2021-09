Kad Merad en couple avec Julia Vignali : il évoque à sa façon leur différence d'âge

Pour son retour sur Canal + le 16 septembre 2021, l'émission En aparté avait pour premier invité Kad Merad. Le comédien, que l'on retrouve en ce moment au cinéma dans le film Un triomphe, s'est joyeusement prêté au jeu de l'interview en solo, uniquement guidé par une voix, alors qu'il se trouve dans un studio décoré d'objets symbolisant son parcours. L'acteur de 57 ans a sans surprise évoqué celle qui partage sa vie depuis maintenant sept ans : l'animatrice Julia Vignali.

En découvrant une photo d'eux prise lors de leur participation au Festival de Cannes en juillet dernier, Kad Merad commente avec humour : "Avec ma fille... Non, c'est une blague ! C'est une blague !" L'acolyte d'Olivier Baroux ajoute alors : "C'est comme ça, de temps en temps, que je fais quand je présente Julia à des copains : 'Ma fille'. C'est plus une vanne pour rigoler, ça la fait beaucoup rire aussi d'ailleurs", explique-t-il, faisant ainsi référence à ses onze ans de différence avec Julia Vignali. "Mais on n'a pas une grande différence d'âge, attention, je ne suis pas comme certains... Oui, c'est ma compagne depuis plusieurs années maintenant."

Une compagne avec laquelle il forme une famille recomposée puisque l'animatrice de Télématin a un fils, Luigi (15 ans), né d'une précédente relation, tandis que Kad Merad a lui aussi un ado de 17 ans, Kalil, qu'il partage avec son ex-femme Emmanuelle Cosso.

Comme à son habitude, l'acteur des Ch'tis ne s'est pas attardé sur sa vie de couple, préférant plutôt évoquer le film qu'il prépare avec Julia Vignali : "C'est un projet qui prend beaucoup de temps, puisque c'est un sujet qui n'est pas facile. C'est effectivement l'histoire d'un bègue qui rencontre une femme qui parle beaucoup trop, détaille Kad Merad. C'est une espèce de comédie romantique qui est assez drôle je crois, très émouvante."