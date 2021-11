Vianney vit un "rêve éveillé" sur le court central de Roland-Garros avec une star du tennis

On le sait, Vianney est un véritable touche à tout. Jury de The Voice, auteur, compositeur et interprète, il trouve malgré tout le temps de s'intéresser avec passion au sport. L'artiste de 30 ans est régulièrement présent au Parc des Princes pour voir les matchs de Messi ou Mbappé et il est même ami avec certaines stars du sport, comme il l'a révélé sur son compte Instagram récemment. Le compagnon de Catherine Robert s'est même offert un match d'entraînement de gala sur le mythique court central de Roland-Garros.

C'est sur son compte Instagram que le chanteur a dévoilé tout ça. Il y a quelques jours, il s'est retrouvé avec nul autre que Pierre-Hugues Herbert, star du tennis français et un des tous meilleurs joueurs de double au monde, ainsi que deux amis à eux, pour un petit match d'entraînement dans cette arène qui a vu passer tant de champions. "Aujourd'hui : rêve éveillé", écrit-il sur sa story. Il explique ensuite les circonstances de cette opportunité qui va faire beaucoup d'envieux. "Mon ami Pierre-Hugues Herbert m'a invité à jouer avec lui et des amis sur le court central de Roland-Garros. Pour ceux qui ne sont pas trop tennis : c'est comme si un footeux foulait la pelouse du stade de France", explique-t-il.

Visiblement ravi d'être là et pas plus intimidé que cela, Vianney se retrouve à jouer un match de double et avec le tennisman de 30 ans aux commentaires, qui valident totalement le niveau de jeu de son copain. "C'est incroyable", ajoute le chanteur qui vient de devenir papa. Véritable fondu de tennis, il explique en story que cette passion remonte à longtemps. "À la base, mon sport chéri et joué depuis l'enfance est le rugby, mais j'ai toujours adoré le tennis...", révèle-t-il.

Je pourrais avoir honte de vous montrer les vidéos qui suivent, mais je le fais quand même

S'il a l'air si à l'aise sur un terrain c'est que Vianney ne fait pas que regarder du tennis, mais il s'est également mis à le pratiquer. "Il y a 3 ans seulement, j'ai décidé de commencer à taper la balle. Alors je pourrais avoir honte de vous montrer les vidéos qui suivent, mais je le fais quand même", conclut-il avant de partager plusieurs vidéos où on le voit en plein échange de balle.

Un beau moment de complicité entre les deux stars et une partie de tennis que Vianney ne risque pas d'oublier !