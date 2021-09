Pierre-Hugues Herbert marié à Julia : union après 7 ans d'amour et un enfant

La saison des mariages touche à sa fin, mais pour Pierre-Hugues Herbert et sa belle Julia, les célébrations de leur union viennent seulement de se terminer. Le champion de tennis de 30 ans a épousé celle qui partage sa vie depuis sept ans maintenant, lors d'une belle cérémonie qui s'est tenue il y a une dizaine de jours dans le Sud de la France.

Le partenaire de double de Nicolas Mahut a publié le 17 septembre dernier une très belle photo officialisant son union avec Julia Lang. Sur son compte Instagram, celui qui est suivi par près de 107 000 abonnés a simplement écrit "Monsieur et Madame Herbert", avec un émoji bague pour signifier à ses fans le mariage. L'alsacien a ajouté le hashtag "7 ans plus tard" sur cette photo likée plus de 17 000 fois. Les commentaires des stars du tennis ont afflué sous la publication, à l'image de Benoît Paire et Alizé Cornet qui se sont empressés de féliciter les nouveaux mariés.