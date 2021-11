Olivier Giroud évoque les problèmes de sa fille Jade : "Ça m'a un peu brisé le coeur"

C'est l'un des feuilletons de ces derniers mois en équipe de France et il semblerait qu'il touche à sa fin. Olivier Giroud est passé du statut de titulaire indiscutable dans l'équipe de Didier Deschamps a celui de remplaçant pendant l'Euro 2021 et désormais il n'est même plus appelé par le sélectionneur des Bleus. Une descente dans la hiérarchie qui a commencé avec l'inattendu retour de Karim Benzema juste avant la compétition. Moins à l'aise dans un rôle de remplaçant, le compagnon de Jennifer a fait quelques déclarations qui ont créé des tensions au sein de l'équipe.

Désormais en Italie du côté de Milan, Olivier Giroud espère toujours être rappelé en équipe de France, mais en attendant, il sort son autobiographie, Toujours y croire. Un livre pour lequel il est en pleine tournée promotionnelle en France actuellement. Présent sur le plateau de C à vous hier soir aux côtés de Gad Elmaleh, le sportif de 35 ans a notamment évoqué sa vie de famille. Marié depuis 2011 avec Jennifer, l'attaquant est un père comblé avec quatre enfants, Jade (née en 2013), Evan (né en 2016), Aaron (né en 2018) et Aria (née en 2020). Interrogée sur sa fille Jade, qui vit assez mal sa notoriété, le footballeur révèle que cette annonce a été difficile à encaisser pour lui. "Ça m'a un peu brisé le coeur, enfin ça m'a fait un petit pincement au coeur quand elle nous a avoué ça avec ma femme", dévoile-t-il.

Il va falloir qu'elle se forge une force de caractère un peu comme son papa

La petite Jade ne sait jamais trop comment les autres enfants la perçoivent ou s'ils sont plus intéressés par son père que par elle, ce qui l'inquiète un peu, comme l'explique l'animatrice Anne-Élisabeth Lemoine en préambule. "Il va falloir qu'elle se forge une force de caractère un peu comme son papa et qu'elle se protège par rapport à tout ça, à la notoriété et la médiatisation de son père et j'y veille beaucoup", conclut Olivier Giroud sur le sujet.

Si Jade a quelques préoccupations, elle sait désormais qu'elle peut compter sur son papa footballeur pour prendre soin d'elle.