Diaporama Olivier Giroud évoque les problèmes de sa fille Jade : "Ça m'a un peu brisé le coeur"

Olivier Giroud sur le plateau de C à vous, parle de sa fille Jade.

Olivier Giroud en famille avec sa femme Jennifer et leurs deux enfants, Jade et Evan, assistent à la remise du prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la 15ème édition du Longines Global Champions Tour Jumping International de Monaco, qui a lieu sur le port Hercule à Monaco. Monaco, le 3 juillet 2021. © Bruno Bébert/Bestimage

Olivier Giroud et sa fille Jade sur la pelouse du stade Loujniki après leur victoire sur la Croatie (4-2) en finale de la Coupe du Monde 2018, le 15 juillet 2018.

Jenifer Giroud (Femme de Olivier Giroud) et sa fille Jade après le match de la finale de l'Euro 2016 Portugal-France au Stade de France à Saint-Denis, France, le 10 juillet 2016. © Cyril Moreau/Bestimage

Olivier Giroud lors du match de Serie A entre l'AC Milan et l'Inter Milan au stade Giuseppe Meazza à Milan, Italie, le 7 novembre 2021. Le match s'est terminé par un match nul 1-1. © Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media/Zuma Press/Bestimage

Olivier Giroud en famille avec sa femme Jennifer et leurs deux enfants, Jade et Evan, assistent à la remise du prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la 15ème édition du Longines Global Champions Tour Jumping International de Monaco, qui a lieu sur le port Hercule à Monaco. Monaco, le 3 juillet 2021. © Bruno Bébert/Bestimage

Olivier Giroud lors du match de Serie A entre l'AC Milan et l'Inter Milan au stade Giuseppe Meazza à Milan, Italie, le 7 novembre 2021. Le match s'est terminé par un match nul 1-1. © Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media/Zuma Press/Bestimage

Olivier Giroud en famille avec sa femme Jennifer et leurs deux enfants, Jade et Evan, assistent à la remise du prix du Prince Souverain lors de la dernière journée de la 15ème édition du Longines Global Champions Tour Jumping International de Monaco, qui a lieu sur le port Hercule à Monaco. Monaco, le 3 juillet 2021. © Bruno Bébert/Bestimage

Football - Serie A - As Rome vs Milan AC à Rome le 31 octobre 2021. © Antonietta Baldassarre/Panoramic/Bestimage

11 / 12

Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimovic - Football - Serie A - As Rome vs Milan AC à Rome le 31 octobre 2021. © Image Sport /Panoramic/Bestimage