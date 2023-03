Olivier Giroud "triste" : le père de 4 enfants absent pour une journée importante en famille

La saison risque d'être longue pour Olivier Giroud et tous les joueurs qui ont participé comme lui à la Coupe du monde. Avec cet évènement placé en plein hiver, les joueurs des championnats européens ont vu leur calendrier complètement bouleversé et les joueurs des équipes arrivées au bout de la compétition, à l'image de la France, n'ont pas pu bénéficier de beaucoup de vacances. Rentré chez lui en Italie du côté de Milan, l'attaquant français de 36 ans a encore réussi un Mondial de haute volée, prouvant, à l'image de Karim Benzema, que le poids des années n'a pas vraiment d'effet sur lui.

Cette semaine, il joue un match importantissime avec le club lombard, qui se rend en Angleterre et plus précisément à Londres pour y affronter Tottenham en Ligue des champions. Un déplacement de plusieurs jours et qui de fait va obliger Olivier Giroud à louper un évènement qui lui tenait particulièrement à coeur. En effet, ce 7 mars, son fils Evan fête ses 7 ans et malheureusement, l'attaquant des Bleus ne sera pas à la maison pour le célébrer avec lui. Malgré tout, il a tenu à lui adresser un joli message sur son compte Instagram. "Joyeux anniversaire mon petit garçon. Je suis triste de ne pas pouvoir être avec toi pour cette journée si spéciale. Je t'aime plus que tout au monde", écrit le Français.

Olivier Giroud partage une jolie anecdote sur Evan

Pour compléter cette belle pensée pour son fils, Olivier Giroud partage trois clichés de lui et son fils, le premier avec l'équipe de France, le second avec le Milan AC et le troisième il y a quelques années, lorsqu'il évoluait sous les couleurs d'Arsenal et qu'Evan était encore tout petit ! Un petit brun qui a visiblement la même passion que son père pour le football, comme le natif de Chambéry (Savoie) l'a montré dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama). Le mari de Jennifer Giroud a publié une petite anecdote racontée par sa femme et qui en dit long sur les aspirations de son fils. "Evan : 'Maman, tu sais, un jour on aura une deuxième Coupe du monde !'. Moi (Jennifer Giroud) : 'Ah bon ?!'. Evan : 'Oui, car j'en gagnerai une quand je serai grand et je la mettrai à côté de celle de papa !'", a raconté le jeune garçon le 18 décembre dernier à sa mère !