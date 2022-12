Coupe du monde : Olivier Giroud en famille, baiser enflammé avec sa femme Jennifer, les enfants aussi présents

C'est un match qui restera longtemps gravé dans la mémoire des Français et des Marocains, opposés pour la première fois de leur histoire en demi-finale d'une Coupe du monde. Un exploit historique pour les Lions de l'Atlas, qui sont devenus par la même occasion la première équipe africaine à atteindre ce stade de la compétition. Un exploit qui s'est malheureusement arrêté là pour les coéquipiers d'Achraf Hakimi, battus 2 à 0 par les joueurs de Didier Deschamps, avec notamment un superbe but de Théo Hernandez. S'il n'a pas marqué dans cette rencontre, Olivier Giroud a néanmoins fait ce qu'il sait faire de mieux, à savoir peser sur la défense adverse et être un danger permanent pour l'adversaire.

Après cette superbe victoire, l'attaquant de 36 ans a pu retrouver les siens dans les tribunes du stade Al Bayt d'Al Khor. Présente depuis le début du tournoi, la famille d'​​Olivier Giroud a pu assister à la rencontre et soutenir le natif de Chambéry avant de célébrer en sa présence. Sa femme Jennifer avait l'air particulièrement fière de son mari et les amoureux se sont offert un très beau baiser pour fêter ce moment rare (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama). Le coéquipier d'Hugo Lloris en a également profité pour passer du temps avec ses 4 enfants, Jade (9 ans), Evan (6 ans), Aaron (4 ans) et la petite dernière Aria (2 ans), tous présents au Qatar cette année.

Une finale face à Lionel Messi ce dimanche

Une nouvelle finale s'offre aux Bleus, quatre ans après leur victoire en Russie et rien ni personne ne semble pouvoir empêcher les joueurs de Didier Deschamps de faire un doublé historique. À moins que le meilleur joueur du monde, Lionel Messi, n'en décide autrement, lui qui a réussi à amener l'équipe d'Argentine presque à lui seul en finale. Après des débuts compliquées, l'albiceleste a su se reprendre et battre tous ses adversaires, à l'image de la Croatie de Luka Modric, terrassés 3 buts à 0.

Une finale de rêve donc et une opposition entre les deux stars du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et Lionel Messi, en espérant qu'Olivier Giroud puisse être décisif, comme il l'a souvent été depuis le début de la compétition !