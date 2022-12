Olivier Giroud excédé au Qatar : son impressionnant coup de sang lors de la finale

C'est l'un des temps forts de cette finale épique qui a opposé l'équipe de France et l'Argentine ce 18 décembre à Lusail, au Qatar lors de cette Coupe du monde si particulière. Après une première mi-temps cauchemardesque, les Bleus sont déjà menés 2 à 0, Didier Deschamps décide de ne pas plus attendre pour effectuer deux changements qui vont s'avérer décisifs. Exit Ousmane Dembélé et Olivier Giroud et place à Randal Kolo Muani et Marcus Thuram. Un véritable camouflet pour les deux joueurs, qui n'auront pas apporté grand-chose lors de ce match si prestigieux.

Sorti le regard fermé, Olivier Giroud n'a pas franchement apprécié l'initiative et dans ces moments-là, on ne sait jamais si le joueur en veut à son entraîneur ou s'il s'en veut à lui-même de ne pas avoir été plus décisif pour son équipe. Alors qu'il va s'asseoir sur le banc des remplaçants, il tient une bouteille d'eau en plastique qu'il projette très violemment au sol, dans un accès de colère rarement vu chez l'attaquant de 36 ans. Des images qui ont évidemment beaucoup circulé sur les réseaux sociaux alors que le natif de Chambéry est plutôt connu pour être un joueur assez calme. Il n'est d'ailleurs jamais redescendu en température puisqu'il a réussi à prendre un carton jaune dans les prolongations pour avoir été trop vindicatif depuis le bord de la pelouse.