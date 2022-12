Ousmane Dembélé marié il y a un an : rares photos de la cérémonie avec sa très mystérieuse épouse

Si tous les regards sont généralement tournés vers la star Kylian Mbappé, les Marocains feraient bien de surveiller de près son pendant côté droit, Ousmane Dembélé. Le joueur du FC Barcelone est capable d'actions de grande classe et il pourrait bien être l'homme du match ce soir en demi-finale de cette Coupe du monde au Qatar. Connu pour ses frasques passées, le jeune homme de 25 ans a beaucoup mûri ces dernières années et notamment depuis qu'il a trouvé l'amour. Très discret sur sa vie privée, le footballeur s'est marié en toute discrétion en décembre 2021 lors d'une cérémonie tenue secrète et uniquement dévoilée par les invités sur les réseaux sociaux.

Des photos sur lesquelles on peut notamment voir Ousmane Dembélé au côté de sa discrète femme, tous les deux portant des habits traditionnels pour ce mariage religieux, le Français étant de confession musulmane. Une très belle cérémonie et un mariage festif, comme on peut le voir sur les vidéos prises par les invités. Autour des musiciens engagés pour l'évènement, les nombreux convives ont pu s'en donner à coeur joie pour célébrer l'amour entre le footballeur et sa femme. Après les habits traditionnels, ce dernier a enfilé un joli smoking blanc, du plus bel effet.