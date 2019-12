Olympia Awards 2019 : Boycotté, un humoriste pousse un gros coup de gueule

C'est sur la scène mythique de l'Olympia que la première édition des Olympia Awards a eu lieu mercredi 11 décembre 2019. Diffusée sur C8, l'émission a été l'occasion de réunir le fameux duo formé par Antoine de Caunes et José Garcia, le temps d'une soirée. Pourtant, le programme est loin d'avoir fait l'unanimité et ce n'est pas l'humoriste Benjamin Tranié qui va dire le contraire...

Sous la houlette d'Antoine de Caunes, les Olympia Awards avaient pour but de récompenser les talents de la musique et de l'humour montés sur scène en France, en 2019. Au départ nominé dans la catégorie "Révélation humour de l'année", Benjamin Tranié, connu pour son personnage du "beauf", avait toutes ses chances de remporter le trophée. Seulement voilà, au cours de la soirée, l'humoriste s'est rendu compte qu'il ne faisait plus partie des nominés... Sidéré, le jeune homme de 30 ans s'est énervé sur son compte Twitter.

"Hey C8 mais surtout les Olympia Awards, allez bien vous faire cuire le cul ! Nous demander de faire la promo de votre soirée gênante pour qu'on vote pour nous et ne pas nous inviter, c'est une chose. Mais même pas nous mentionner dans la soirée, alors là faut aimer travailler dans un J9 à Boulogne !", a écrit Benjamin Tranié, hors de lui.