Olympia Awards : Vitaa, Mika, Gims et Jenifer réunis pour le show

Ce mercredi 11 décembre se déroulera la première édition des Olympia Awards. Cette cérémonie récompensera les talents de la musique et de l'humour montés sur scène en France en 2019. Pour un événement comme celui-là, il ne fallait pas moins qu'Antoine de Caunes pour orchestrer la soirée, qui, on s'en doute, sera organisée dans la salle mythique parisienne qu'on ne présente plus.

Sur scène défileront les stars qui ont fait l'année 2019 comme Liam Payne, Mika et Catherine Ringer, mais aussi Bilal Hassani, Boulevard des Airs, Clara Luciani, Claudio Capeo, Dadju, Gims, Jenifer et Roméo Elvis. Vitaa et Slimane honoreront également l'Olympia de leur présence : leur album VersuS est un succès avec plus de 200 000 exemplaires vendus.

Retransmis sur C8, le show décernera des récompenses aux artistes grâce au vote du public dans les cinq catégories suivantes : Artiste musical de l'année, Révélation musicale de l'année, Spectacle d'humour de l'année, Humoriste de l'année, Révélation humour de l'année. Une sixième catégorie sera ouverte au vote du public en direct, pendant la cérémonie : Concert de l'année. Les artistes nommés dans cette dernière catégorie monteront sur scène tout au long de la soirée.