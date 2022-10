Omar Sy en mode complètement décalé, son fils Tidiane partage une photo délirante

Omar Sy jouit actuellement d'une carrière au cinéma exceptionnelle, jalonnée de succès comme le film Intouchables, qui lui permettra de recevoir le César du meilleur acteur en 2012, ou encore plusieurs blockbusters américains comme X-Men, Jurassic World et Inferno. Sans oublier son rôle principal dans la série Lupin diffusée sur Netflix. Mais ce qui le définit réellement, et ce qui lui a permis de se créer une notoriété à l'échelle nationale, puis internationale, c'est l'humour.

Il a notamment formé avec Fred Testot dans les années 2000, un duo comique d'exception (ils se sont fait connaître grâce à leur Service après-vente des émissions sur Canal+), certainement l'un des plus drôles de ces dernières années, avec Éric Judor et Ramzy Bedia. Une faculté à plaisanter qui lui colle toujours à la peau, en témoignage cette story Instagram du jour partagée par son fils Tidiane - né en 2006 de son union avec une certaine Hélène- sur laquelle on aperçoit l'acteur en train de montrer du doigt son nom de famille "Sy", qui figure sur une plaque d'immatriculation, à l'arrière d'une Porsche.

Je venais envahir leur espace

Une blague insolite, qui prouve à quel point l'ami de M. Pokora est inventif, lorsqu'il est question de faire rire. Même si pour rappel, il mène aujourd'hui, davantage une carrière d'acteur qu'une carrière d'humoriste. Et s'il est très présent à l'international, et notamment du côté d'Hollywood, c'est parce qu'il est parti s'installer à Los Angeles avec sa femme Hélène, son fils Tidiane, mais aussi ses quatre autres enfants : Alhadji, Sabah, Selly et Amani-Nour.

"Quand je les conduisais à l'école, cela m'avait marqué de voir que je n'étais plus leur père et qu'ils n'étaient que les enfants d'Omar Sy. Ils commençaient à perdre leurs prénoms. Je venais envahir leur espace, l'école, cet endroit où ils doivent s'épanouir", confiait-il à l'époque à L'Obs, pour justifier cette décision. Car oui, sa notoriété était devenue si forte après le succès d'Intouchables, qu'il était devenu impossible pour lui et sa famille de s'épanouir au sein de l'Hexagone. Aujourd'hui, il vit à l'américaine, et il semble très heureux comme ça !