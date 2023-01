Omar Sy : Ses deux grands garçons dévoilés en photo, ils célèbrent l'anniversaire de leur soeur Selly

Actuellement à l'affiche pour le film Tirailleurs, Omar Sy continue d'impressionner de par ses talents d'acteur, lui qui s'était fait connaître dans ce milieu grâce à sa prestation dans le film Intouchables en 2011 (il avait notamment décroché un César pour ce rôle, ndlr). Mais en marge de sa vie d'artiste, il est également à la tête d'une magnifique famille qu'il a fondée avec sa femme Hélène.

Cinq enfants qui sont désormais bien grands, à l'image de sa fille ainée Selly, qui souffle sa 22e bougie ce vendredi 20 janvier. Pour l'occasion, ses frères Tidiane (né en 2006) et Alhadji (né en 2009) se sont dévoilés comme rarement sur Instagram en partageant une photo d'eux entourés de la jeune adulte. Un adorable cliché de famille, qui doit certainement beaucoup émouvoir leur papa, lui qui a aussi deux autres filles : Sabah et la petite dernière Amani-Nour.

On s'y sentait bien

Pour rappel, ce dernier s'exprimait tout récemment sur son rôle de père, dans les colonnes de Psychologies Magazine. Il avait notamment estimé qu'il avait "un rapport très différent avec chacun des cinq", avant d'ajouter que l'une de ses priorités pour eux était de les reconnecter avec leurs racines, et notamment avec leurs origines sénégalaises : "À tous, j'ai envie de transmettre ce 'nous', que j'ai pourtant fui : les Peuls, les Sy, le clan. C'est l'histoire dans laquelle j'ai grandi, j'ai commencé avant eux, et il me semble important aujourd'hui qu'ils le sachent, pour la continuer." Mais tout ce qu'il souhaite pour ses enfants, c'est qu'ils "soient des gens bien, droits dans leurs bottes, honnêtes avec eux-mêmes".

A noter que sa vie de famille est aujourd'hui à Los Angeles. Un changement de cap qu'il reconnaissait certes comme "un peu radical" dans cet entretien, mais qui découle, "en réalité", d'un "mouvement qui s'est fait lentement". Car son idée de base était de "passer une année au soleil, prendre du bon temps, et puis revenir". Mais lui et les siens ont tellement apprécié de vivre à l'américaine qu'ils ont décidé de s'y installer pour de bon : "Ça a fonctionné bien mieux que ce qu'on imaginait. Il y avait des opportunités de boulot, on s'y sentait bien, on y trouvait une forme d'apaisement par rapport à ce qu'on venait de vivre en France. Là-bas, la notoriété y est plus douce." Sans oublier que son ami M. Pokora habite également dans la ville californienne avec sa famille.