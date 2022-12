Omar Sy évoque comme rarement ses enfants : "J'ai un rapport très différent avec chacun des cinq"

Dans le dernier numéro Psychologies Magazine, en kiosque ce mercredi 21 décembre, Omar Sy s'est confié sur sa vie de famille et plus précisément sur ses cinq enfants, à savoir Selly, Sabah, Tidiane, Alhadji et Amani-Nour, nés de sa relation avec son épouse Hélène, qu'il avait rencontrée en 1998. Il a notamment estimé qu'il avait "un rapport très différent avec chacun des cinq".

En revanche, ce qu'il souhaite tout autant pour chacun d'entre eux, c'est qu'ils soient connectés avec leurs racines, et notamment avec leurs origines sénégalaises. "À tous, j'ai envie de transmettre ce 'nous', que j'ai pourtant fui : les Peuls, les Sy, le clan. C'est l'histoire dans laquelle j'ai grandi, j'ai commencé avant eux, et il me semble important aujourd'hui qu'ils le sachent, pour la continuer", a-t-il ainsi expliqué.

Tout seul, on ne fait pas grand-chose

Le héros d'Intouchables a notamment estimé que son rôle de père était de les éloigner au maximum de l'individualisme : "J'essaie de leur donner un cadeau, sans la pression que moi, j'ai subie. Une fois qu'on a tracé sa route, qu'on s'est plantés quelque part, c'est plus facile d'accepter l'idée qu'on appartient à un groupe. Et que c'est mieux comme ça. C'est petit, un individu. Tout seul, on ne fait pas grand-chose. Le collectif permet des choses plus grandes que nous, qui peuvent rester, après nous. Quoi ? Je ne sais pas. Je me suis laissé la porte ouverte à l'extraordinaire, je fais pareil avec mes enfants".

Pour l'acteur de 44 ans, le plus important, c'est que ses enfants "soient des gens bien, droits dans leurs bottes, honnêtes avec eux-mêmes", ainsi que "des hommes heureux" et des "femmes heureuses". Récemment, dans un entretien pour Le Parisien, il se confiait déjà sur les siens - avec qui il vit depuis 2012 à Los Angeles - alors qu'il faisait la promotion du film Tirailleurs dans lequel il incarne un agriculteur sénégalais prêt à tout pour son fils. "À chaque fois que je joue un père, ma relation change avec mes enfants (...) Ça me nourrit en tant qu'homme et ça vient toujours remuer deux trois petites choses", avait-il notamment estimé avec sincérité.