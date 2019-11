Omarion (B2K) : Son ex est en couple avec son collègue et ami d'enfance

La nouvelle relation d'Apryl Jones et Lil' Fizz scandalise des millions d'internautes, et pour cause ! Apryl est l'ex-compagne d'Omarion, ami d'enfance et collègue de Lil' Fizz. Les deux hommes sont membres du groupe B2K, qui s'est récemment reformé.

Débuts de relation et ruptures, mariages et divorces : la vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux d'Omarion sont écoeurés d'apprendre que son ex-compagne est désormais en couple avec son ami d'enfance et actuel collègue. Le chanteur ne partage pas le même avis que ses admirateurs : "Les gens devraient faire ce qui les rend heureux." À lire aussi Lindsay Lohan n'est plus en couple : son petit ami mystère vient de la quitter Flo (Mariés au premier regard 3) en couple : il présente sa petite amie Marlène (Mariés au premier regard) en couple : elle présente son petit ami C'est sur Vlad TV qu'Omarion a enfin évoqué la nouvelle histoire d'amour de son ex-compagne. Apryl Jones, dont Omarion s'est séparé en 2016 et avec qui il a donné naissance à deux enfants, est en couple depuis plusieurs mois avec Lil' Fizz (de son vrai nom Dreux Pierre Frédéric). Omarion et Lil' Fizz sont des amis de longue date. Adolescents, ils étaient tous les deux membres du groupe de rnb B2K. Le boysband s'est reformé cette année pour une tournée événement, qui pourrait continuer en 2020. "Je n'en pense absolument rien, a révélé Omarion sur Vlad TV. Je pense que s'ils sont heureux, alors ils devraient l'être. Ils devraient changer de discours, par contre." Ce "discours" auquel Omarion fait allusion est celui du début de leur relation, retracée dans l'émission de télé-réalité Love & Hip Hop: Hollywood.

"[Apryl] reste la mère de mes enfants. Quand quelque chose l'affecte, ça affecte mes enfants, et ça m'affecte, poursuit Omarion. Qu'elle vive sa vie ! Je crois que les gens devraient faire ce qui les rend heureux." Omarion et Apryl ont deux enfants, Megaa et Amei, âgés de 5 et 3 ans. De leur côté, Apryl Jones et Lil' Fizz ont décidé d'assumer. Le chanteur se moque intentionnellement de la situation. Il a écrit, en légende d'une photo de son nouveau couple : "Tout vient à point à qui sait attendre."

