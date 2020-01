Onze chiens stars du cinéma meurent dans un incendie

Vous les avez probablement déjà vus à la télévision ou au cinéma, mais il sont malheureusement morts. Onze chiens ont péri dans l'incendie des locaux appartenant à la société de mise en scène animalière Animal Contact, à Sury-en-Bois, dans le Loiret.

Le feu se serait déclaré peu avant 20h dans ce bâtiment de 300 m² qui abritait les chiens. Une trentaine de pompiers se sont pressés pour éteindre cet incendie, apparemment d'origine accidentelle. La propriétaire de la société Animal Contact, Muriel Bec, s'est emparée de son compte Facebook afin de rendre hommage à ces onze toutous acteurs qui ont perdu la vie.

"C'est avec un un immense chagrin que toute l'équipe et moi-même tenions à vous annoncer le tragique accident survenu à au sein de notre établissement Animal contact à Sury-aux-Bois hier soir samedi 4 janvier à 19h45 : un incendie d'une violence extrême s'est déclaré dans un des bâtiments hébergeant nos chiens, qui a malheureusement coûté la vie à nos 11 compagnons", a-t-elle écrit dimanche sur le réseau social, publiant au passage une photo de chaque animal ayant péri dans les flammes.

"Malgré la réactivité de l'équipe et l'intervention efficace des pompiers, aucun n'a pu être sauvé.

Nous avons perdu nos amis, nos complices, nos partenaires de jeux avec lesquels nous avons partagé tellement de belles aventures .....et nous souhaitons leur rendre hommage une dernière fois", a poursuivi Muriel Bec, avant d'énumérer les noms de tous ses regrettés chiens : My Wolf, My Way, Excalibur, Loukoum, Sybelle, Houba, Fripouille, Beebop, O'Tuche, Lobo et Ninja.

Comme le rapporte Le Parisien, Animal Contact accueillait également des chats, des renards, des hiboux et des souris. On ne sait pas si ceux-là ont perdu la vie. Les chiens auraient participé à des films comme La Famille Bélier, L'École buissonnière ou encore Les Vétos.