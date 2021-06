Opération renaissance : Mariage d'une candidate, grande annonce validée par Karine Le Marchand !

Heureuse nouvelle pour une candidate d'Opération renaissance, l'émission de Karine Le Marchand où plusieurs patients souffrant d'obésité sont accompagnés dans leur perte de poids. C'est sur Instagram que Pierre-Yves, lui aussi participant au programme de M6, annonce le mariage de Stacy et son amoureux Bryan !

Mercredi 16 juin 2021, sur le réseau social de partage d'images, Pierre-Yves a publié un très joli faire-part rose et doré, celui du mariage de sa camarade Stacy. "Wedding annonce ! Quel immense plaisir de vous partager cette grande nouvelle ! Avec l'accord de @renaissance_de_stacy ma 'chouchoute' de l'émission de Karine Le Marchand 'Opération renaissance'. Cette princesse va pouvoir cesser de rêver à son conte de fées car son beau prince @bryancanali57 a décidé de l'épouser !", lance-t-il.

Et de poursuivre, toujours sur Instagram : "Je suis certain que la bonne fée @karine.le.marchand est fière des graines qu'elle a semé. Je serai bien évidemment à ses côtés pour lui apporter tout mon soutien et toute mon affection, l'une de mes belles rencontres de l'émission ! Afin de me sublimer et de parfaire ma tenue de gala pour ce merveilleux jour, mon petit doigt me dit que @mdcpersonalshoppercoachenimage sera dans la confidence, toujours fidèle à mes côtés pour m'accompagner..." Un post liké par Karine Le Marchand qui sera peut-être de la partie.