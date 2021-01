Stacy (Opération renaissance) : En couple et prête pour un bébé, sa nouvelle vie

D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, la jeune femme qui vit près de Nancy partage sa perte de poids, et a adressé une tendre déclaration à Bryan, là depuis le premier jour. "Grâce à cette opération et la force, j'ai pu perdre tout ce poids qui me tuait ma vie.. et j'ai pu m'éclater avec toi à faire toute ces activités que jamais de ma vie j'aurais pensé un jour pouvoir les faire, c'est une fierté pour moi ! Hâte d'être aux prochaines vacances", écrit-elle en légende de photos souvenirs de leur premier séjour à la plage, en Tunisie. Et Bryan d'adresser à son tour de doux mots à sa belle : "Je suis extrêmement fier de toi ! De ton parcours, de tout le chemin que tu as fait jusqu'ici. Tu as pu tout surmonter, t'assumer."

Bientôt un bébé pour Stacy et son amoureux ?

Aujourd'hui, le couple envisage de passer un cap : celui de devenir parents. Stacy, à l'aise dans son nouveau corps, se sent prête à porter la vie. Décidée à aller de l'avant, la jeune femme n'en oublie pas pour autant tout ce chemin parcouru. Dans son placard, elle garde précieusement une robe bordeaux taille 52, en souvenir de cette évolution incroyable.

Devenue une nouvelle femme après une sleeve gastrectomie en mai 2018, un body lift en juin 2019 puis une brachioplastie en octobre de la même année, Stacy souhaite faire passer un message. "Je suis fière de ce que je suis, lance-t-elle. J'espère que l'émission va changer le regard des gens sur les personnes obèses. Il y a trop de méchanceté." Et de rappeler une vérité trop souvent oubliée : "Et non, on n'est pas gros parce qu'on mange trop !"

