Opération renaissance : Une candidate a repris 10 kilos après le tournage, explications...

Karine Le Marchand a accompagné durant plus de trois ans plusieurs patients souffrant d'obésité dans Opération renaissance, sur M6. Les candidats ont été suivi par des professionnels de la santé, accompagnés durant différentes interventions médicales et donnent de leurs nouvelles. Sur YouTube, Pierre-Yves, l'un des patients de l'émission, donne la parole à Stacy, qui avait perdu 52 kilos après une sleeve gastrectomie, un body lift et une brachioplastie. La jeune femme se livre sur sa reprise de poids après le tournage.

"En un an, j'avais pris dix kilos, lance-t-elle. Les médecins nous le disent, on peut reprendre 5% de notre perte. Moi, j'ai pris un peu plus." Et la jeune femme de préciser : "Je n'ai pas pris de taille de vêtement, c'est juste du poids. Parce qu'aussi il faut se dire qu'il y a les muscles, donc ça prend beaucoup plus de poids que la graisse."

Mais ces dix kilos venus s'installer sans invitation, ce n'est "rien de grave". En effet, Stacy précise que désormais son poids est plus ou moins stable, "depuis plusieurs mois, presque un an". Elle a perdu entre deux et trois kilos sur ces dix repris. "Mon poids varie d'un à deux kilos, lance-t-elle. Là, je continue mes efforts pour perdre les dix kilos. Si je ne les perds pas ce n'est pas grave parce que je me sens très bien comme ça."

Stacy bientôt mariée et enceinte, de beaux projets avec son amoureux

Et depuis sa participation à Opération renaissance, Stacy a une toute nouvelle vie. La jeune femme de 26 ans fait attention à ses assiettes et met un point d'honneur à assurer une activité physique. "Après, il faut garder à vie une alimentation saine, mais toujours en se faisant plaisir avec modération, et faire du sport pour garder la forme", poursuit-elle.

Aujourd'hui, Stacy est épanouie. Avec son amoureux Bryan, elle a de grands projets. En effet, le couple envisageait un mariage mais la crise sanitaire liée à la Covid-19 chamboule les plans. En attendant de pouvoir se dire "oui" entourés de leurs proches, les amoureux se concentre sur un autre bonheur. "Nous sommes en essai bébé depuis un an", confesse Stacy, qui espère tomber enceinte prochainement et fonder sa petite famille.

Un joli chemin parcouru pour la jeune femme plus radieuse et heureuse que jamais.