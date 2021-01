Opération renaissance - Une candidate a repris du poids : "Mon parcours ne sera jamais fini..."

Après des années de tournage et de montage, Karine Le Marchand présente en ce début 2021 son émission Opération renaissance. Plusieurs patients souffrant d'obésité sont suivis par les caméras de M6 dans leur intervention chirurgicale menant à une perte de poids considérable. Parmi eux, Stacy s'était délesté de 52 kilos ! Mais depuis, la jeune femme a repris un peu de poids...

Dimanche 24 janvier 2021, lors d'une session questions/réponses avec ses followers sur Instagram, Stacy a révélé avoir gagné quelques kilos depuis ses opérations. "Depuis l'émission j'ai pris huit kilos, lance-t-elle. Aujourd'hui, il me reste encore dix kilos à perdre. Disons sept ou huit, ce serait bien. Car depuis l'opération des bras, j'avais repris."

Une reprise de poids qui n'entache en rien la motivation de la jeune Stacy. "Mais on ne lâche rien, assure-t-elle. Mon parcours ne sera jamais fini car je compte bien faire attention toute ma vie pour ne jamais retomber dans une mauvaise bulle." Et d'ailleurs, elle a déjà perdu deux kilos sur les huit repris ! Une belle victoire pour la jeune femme de 26 ans.

Une nouvelle vie professionnelle

Il faut dire que Stacy, qui a subi une sleeve gastrectomie, un body lift et une brachioplastie, est bien décidée à retrouver son poids d'après tournage. Pour cela, elle enchaîne les séances de sport et fait attention à son alimentation. "Je trouve le temps car c'est important. Tous les jours je fais une heure de course à pieds, je fais cinq kilomètres. Et toujours un à deux jours de repos dans la semaine. Quand les salles de sport rouvriront, je travaillerai les muscles en profondeur", confie-t-elle. Plus encore, elle qui a "toujours détesté les crevettes et l'avocat" avoue adorer ça aujourd'hui !

Enfin, côté vie professionnelle, Stacy annonce une grande nouvelle : elle a retrouvé un travail, toujours en boulangerie. "Mais à côté j'ai fait une formation pour être prothésiste ongulaire, que j'ai réussie. Un jour j'espère être à mon compte", poursuit-elle, assurant être désormais "épanouie".