Karine Le Marchand : Opération renaissance "ne cartonne pas", sa victoire est ailleurs

Plus encore, la jolie brune de 52 ans admet que l'émission "n'a pas cartonné" niveau audiences. Un détail pour Karine Le Marchand qui se targue d'avoir pu aider bon nombre de personnes dans leur chemin de vie. "Mais nous avons tant de témoignages de gens qui veulent enfin redevenir la personne la plus importante de leur vie, et d'autres qui ont pris conscience de ce qu'était cette maladie au quotidien, que je suis heureuse pleinement de l'avoir faite", poursuit-elle.

Le numéro du lundi 18 janvier 2021, avec Pierre-Yves et Emeline, a été suivi par 1 721 000 téléspectateurs. La part de marché s'est élevée à 7,5% auprès du public âgé de 4 ans et plus et à 15,5% sur la cible commerciale. Pour son lancement lundi dernier, Opération renaissance avait suscité la curiosité de 1,86 million de Français, soit 8,3% du public. Des audiences en berne... surtout que Karine Le Marchand, Cristina Cordula – qui intervient dans l'émission – et leur équipe travaillent d'arrache-pied depuis plus de quatre ans dessus.

Mais la victoire de Karine Le Marchand est ailleurs : les parcours de Stacy, Elody, Pierre-Yves et Emeline, tous amincis et transformés physiquement grâce à l'émission, en ont inspiré plus d'un. Aussi, les cartons d'audiences, l'animatrice connaît bien. Son autre émission L'amour est dans le pré connait un succès sans nom depuis bien des années sur M6...