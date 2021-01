Emeline (Opération renaissance) méconnaissable grâce à la chirurgie ? Elle répond

Lundi 18 janvier 2021, M6 diffusera une nouvelle émission d'Opération renaissance. Durant deux ans, Karine Le Marchand était accompagnée par le professeur David Nocca (président fondateur de la ligue contre l'obésité), le docteur Réginald Allouche (médecin et ingénieur bio-médical), le docteur Jérôme Loriau (chirurgien digestif) ou encore le docteur Philippe Levan (chirurgien plasticien) pour suivre les patients de l'émission, parmi lesquels Emeline. Le 17 janvier 2021, en story Instagram, la jeune femme a dévoilé sa métamorphose et a répondu à une personne qui la soupçonnait d'avoir fait de la chirurgie esthétique pour son visage.

Comme en témoigne une vidéo dévoilée par M6 sur Twitter, les troubles alimentaires d'Emeline ont débuté durant son enfance, à la suite de la séparation de ses parents. A l'époque, elle avait 8 ans et est partie vivre chez sa maman. Mais quand cette dernière a retrouvé l'amour, son compagnon lui a demandé de choisir entre lui et sa fille. Malheureusement pour la candidate, elle a préféré privilégier son idylle. Elle est donc retournée chez son papa dont elle est très proche. Plus tard, Emeline a connu deux grosses déceptions amoureuses, des situations qui n'ont pas arrangé son problème avec la nourriture.