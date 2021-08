Opération renaissance : Un candidat a perdu 62 kilos, il est méconnaissable

Pour en arriver là où il est aujourd'hui, Pierre-Yves a traversé des épreuves longues et difficiles. "Émotionnellement, ça a été les montagnes russes. Après mon opération, j'ai vécu ce qu'on appelle un déplacement d'addiction. Je ne me tournais plus vers la nourriture, mais vers l'alcool. J'ai fait une pancréatite grave... Je me suis séparé de mon conjoint aussi... Karine a toujours été présente, elle m'a toujours soutenue comme une bonne copine", a-t-il confié pour le média Loire-Atlantique en février 2021

De mauvais souvenirs pour le jeune homme qui a depuis retrouvé un travail et s'est remis au sport pour optimiser sa transformation. Il espère désormais pouvoir avoir prochainement recours à de la chirurgie réparatrice.