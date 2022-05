Ophélie Meunier et Mathieu Vergne : Week-end paradisiaque pour le mariage d'Arnaud Ducret

L'amour était au rendez-vous pour Ophélie Meunier lors du week-end prolongé de l'Ascension. Outre le fait que les mamans étaient célébrées le 29 mai 2022, ce qui a donné envie à la présentatrice de M6 de partager des photos de ses enfants Joseph (2 ans et demi) et Valentine (7 mois), elle s'est rendue au mariage d'Arnaud Ducret et Claire Francisci le 28 mai au château de Sannes dans le Vaucluse. Elle était accompagnée de son époux Mathieu Vergne et n'a pas manqué de partager quelques photos.

Après s'être mariés une première fois en juillet dernier au Mont-Saint-Michel, Arnaud Ducret et sa belle ont organisé une nouvelle cérémonie avec tous leurs amis afin de célébrer une fois de plus leur amour. Ils ont pu compter sur la présence de Michaël Youn, Valérie Damidot ou encore Arthur, grâce à qui le couple s'est rencontré sur le plateau de Vendredi tout est permis (TF1) en 2018. Ophélie Meunier a aussi eu le bonheur de partager ce moment particulier avec l'humoriste de 43 ans et Claire Francisci. Pour preuve, elle a partagé quelques photos sur son compte Instagram.

Sur la première, son mari Mathieu Vergne et elle posent avec les jeunes mariés, l'occasion d'admirer une fois de plus la belle robe sirène et bustier de Claire Francisci et l'élégant costume noir d'Arnaud Ducret. Ophélie Meunier a misé sur un tailleur fleuri et coloré. Son époux quant à lui portait un costume de la même couleur que la star du jour. Sur la deuxième photo, la présentatrice de Zone Interdite et son mari posent ensemble, tout sourire avant de découvrir la mère de famille en solo, en train de faire la grimace.

Enfin, c'est une autre photo de couple qui a été partagée par Ophélie Meunier. Sur celle-ci, ils portent des tenues bien différentes. Elle est en robe blanche et lui en polo bleu marine. "#bestweekend #vivelesmaries", peut-on lire en légende de la publication.