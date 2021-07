Ophélie Meunier : Qui est Laurent Capra, son ex-compagnon qui travaille à la télévision ?

Avant d'officier comme réalisateur pour le groupe Canal+, l'ex-compagnon d'Ophélie Meunier était technicien supérieur d'exploitation vidéo, toujours dans le groupe mais surtout pour iTélé et Canal+. Une belle et longue carrière sur la chaîne de télévision généraliste privée, mais c'est dans le public qu'il a fait ses armes. En effet, Laurent Capra a tout d'abord été technicien vidéo intermittent pour France 3 en Île-de-France, à Marseille et à Ajaccio en Corse.

C'est peut-être en le fréquentant qu'Ophélie Meunier, dans un premier temps mannequin, s'est découvert un intérêt particulier pour le paysage audiovisuel français et le monde des médias ! Quoi qu'il en soit, cette passion elle la partage désormais avec son nouvel amour, Mathieu Vergne. Après avoir officié comme directeur des programmes de flux chez TF1, le voilà depuis 2018 président de DMLS TV, société productrice de bien des émissions à succès à l'instar de La Chanson secrète, Duos mystères, La Lettre, La Chanson de l'année ou encore La Chanson challenge.

2018 a été l'année du changement pour Mathieu Vergne. En plus de ce nouveau poste, il a célébré son mariage avec la belle Ophélie Meunier en février de cette même année, après trois ans d'amour. Le couple est depuis parents du jeune Joseph (2 ans)... qui deviendra bientôt grand frère puisque l'animatrice est enceinte de son deuxième bébé !