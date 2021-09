Ophélie Winter de retour : ce nouveau projet "sous le soleil" qui l'attend...

Ophélie Winter n'en a pas terminé. Après avoir vécu des moments difficiles, l'artiste créé l'évènement avec une pléiade de nouveaux projets. Sur Instagram, le dimanche 26 septembre 2021, elle a publié plusieurs images d'elle sur un tournage "sous le soleil".

On pouvait la découvrir toute habillée de blanc, une couronne de fleurs sur la tête puis assise en tailleur près d'une piscine. Autant de scènes qu'on a hâte de découvrir à l'antenne prochainement. "Tournage en cours pour Canal Plus Reunion. Retrouvez-moi très bientôt sur le Somin Gazé aux côtés de Lino Rasolinirina et Boris Domitile", a écrit Ophélie Winter sur Instagram. Une excellente nouvelle qui ravit ses plus grands fans. En commentaires, tous s'émerveillent de voir leur idole (re)travailler dans le show business.