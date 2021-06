Ophélie Winter est en couple ! Elle révèle avoir rencontré son "chéri" à La Réunion

Alors qu'elle profitait d'une pause prolongée loin de la métropole et des rumeurs, Ophélie Winter a retrouvé l'amour. Dans une nouvelle interview accordée au magazine Télé Star, la chanteuse de 47 ans, qui assure la promotion de son autobiographie Résilience (éd. Harper Collins), a en effet confié qu'elle était en couple avec un mystérieux compagnon rencontré l'an dernier, sur l'île de La Réunion.

En 2019, alors qu'elle fait l'objet de vives rumeurs la disant au plus mal et ruinée, Ophélie Winter décide de prendre de la distance en se réfugiant d'abord en Autriche, avant de poser ses valises au soleil, à La Réunion. "Je trouvais injuste tout ce que je prenais dans la tronche, donc j'ai préféré partir et faire le point, explique-t-elle à nos confrères. Au départ, je l'ai pris comme une punition. Mais cela m'a fait du bien." L'interprète de Dieu m'a donné la foi a donc passé le premier confinement entre montagnes et barrière de corail.

Une escapade dont elle a partagé plusieurs extraits sur son compte Instagram, et qu'elle estime aujourd'hui être "la meilleure décision de (sa) vie" puisqu'elle y a rencontré son "chéri" ! En revanche, la star des 90's n'a pas donné plus de détails sur cette nouvelle romance...