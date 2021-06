Ophélie Winter en couple avec Prince : un "malentendu" à l'origine de leur premier baiser

Quel bonheur de revoir Ophélie Winter ! Depuis plusieurs jours, la chanteuse fait la tournée des plateaux de télévision, heureuse et en forme, pour présenter son autobiographie "édulcorée", Résilience (ed. Harper Collins). Dans cet ouvrage - dont plusieurs extraits ont été dévoilés par Ici Paris -, l'artiste revient sur l'inceste dont elle a été victime étant enfant, des traumatismes liés à sa mère, mais aussi sur des moments plus joyeux, notamment sur sa relation singulière avec Prince.

Ophélie Winter n'a que 17 ans lorsqu'elle rencontre Prince dans les couloirs de l'AccorHotels Arena. "C'est à son concert en 1992 que je l'ai rencontré. J'accompagnais un ami choriste, Théo Allen, qui participait à la première partie", cite le magazine dans son édition du mercredi 2 juin 2021. L'interprète croise son regard pour la première fois sans les coulisses. "'Il t'a regardée', s'est écrié Théo. Son enthousiasme m'a fait rire. Je n'avais pas l'intention de jouer la groupie rougissante", se souvient Ophélie Winter.

Plus tard dans la soirée, ils se retrouvent en boîte de nuit. Lorsqu'elle s'apprête à allumer sa cigarette, Prince l'interpelle pour l'éteindre. Il la prend alors par la main. "Il me fait sortir du club par une porte dérobée, me proposant d'écouter mon CD dans sa voiture, raconte Ophélie Winter dans son livre. Les deux stars finissent la soirée chez Prince, avenue Foch. "De fil en aiguille, un malentendu linguistique nous a rapprochés. Nous parlions à bâtons rompus, et lorsque je lui ai dit : 'I want to test you' (Je veux te tester), il a compris, ou préféré comprendre : 'I want to taste you' (Je veux te goûter). Notre premier baiser est parti de là", se rappelle-t-elle.

Plus qu'un véritable compagnon, Prince a surtout été un mentor d'excellence et de créativité pour Ophélie Winter. "Notre relation n'a jamais rien eu de normal. Pendant les quatre années qu'elle a duré, nous n'habitions pas le même continent, tempère-t-elle. Si Prince reste l'un des hommes qui a le plus compté pour moi, c'est parce qu'il a vite endossé le rôle de mentor."

Leur relation s'achève en 1996, lorsque Prince rencontre une autre femme : "Un élément déclencheur a signé la fin de notre liaison quand la presse a révélé sa relation avec Mayte, une danseuse de son spectacle, qui lui tournait autour depuis longtemps. Quelques mois après notre rupture, ils ont fini par se marier."