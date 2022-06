Orientation Koh-Lanta : Ce candidat prend tout le monde par surprise en se qualifiant en temps record

Après des semaines de compétition, ils ne sont plus que cinq dans Koh-Lanta, Le Totem maudit. Bastien, Ambre, Géraldine, François et Jean-Charles espèrent tous aller au bout de cette aventure. Mais d'abord, ils doivent s'affronter au cours de la mythique épreuve d'orientation. Et cette année, les règles changent. Ils ne seront pas trois mais quatre qualifiés pour les poteaux !

Les cinq finalistes débarquent sur la plage face à Denis Brogniart. Leur mission est d'identifier une des trois zones de recherche : la souche dressée, la pierre tachetée et le bouquet de bambous. Puis, dans un rayon de 15 pas, ils doivent trouver une balise avec une couleur qui correspond à une direction et un nombre qui correspond à un nombre de pas. Il faut alors retourner à la table d'orientation afin de savoir où se diriger. C'est alors que l'animateur leur annonce une grande nouvelle : le totem maudit est là pour une ultime malédiction. Les deux candidats qui n'auront pas trouvé de poignard disputeront une seconde épreuve d'orientation ! Attention, le détenteur du quatrième et dernier poignard subira une autre malédiction : son épreuve sera bien plus difficile...

François se dirige vers le bouquet de bambous, Ambre et Jean-Charles vers la pierre tachetée, Bastien et Géraldine vers la souche dressée. François, seul, trouve son repère rapidement. Jean-Charles aussi, et il tombe même sur la balise ! Bastien et Géraldine trouvent aussi leur élément remarquable, et le cordiste trouve rapidement la balise. Sa camarade suit. Le hic ? Ils n'ont pas vu la même couleur : lui croit avoir vu du bleu turquoise et elle du vert. Bastien se trompe...

De son côté, Jean-Charles a filé à la table d'orientation et fait son retour autour de la pierre tachetée. Il ne compte pas se cacher, mais Ambre semble vouloir rester concentrée sur la recherche de la balise. Finalement, Jean-Charles trouve son poignard en 36 minutes et est le premier à se qualifier pour les poteaux ! 36 minutes, c'est 16 de plus que Francis de la saison 4 et Frédéric de la saison 8, qui avaient fini l'épreuve en 20 minutes. Une belle surprise pour lui qui se souvient n'avoir encore jamais gagné de jeu dans Koh-Lanta. C'est donc une première, et peut-être pas une dernière...