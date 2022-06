Énorme surprise pour la finale de Koh-Lanta : deux changements majeurs annoncés, les internautes choqués

Mardi 7 juin, un nouvel épisode de Koh-Lanta a été diffusé sur TF1. C'est Olga qui a finalement été éliminée à l'issue du dernier conseil de la saison, et donc aux portes de l'orientation. Car en effet, la semaine prochaine, ils ne seront plus que cinq à jouer leur place dans l'aventure, à savoir François, Ambre, Bastien, Géraldine et Jean-Charles. Et tous espèrent atteindre les poteaux, et éventuellement la grande finale lors de laquelle Denis Brogniart procèdera au dépouillement en direct depuis Paris.

Mais des rebondissements sont à prévoir jusqu'à la fin. Et pour cause, deux gros changements inédits ont été annoncés. Pour commencer, lors de l'orientation, les deux aventuriers éliminés obtiendront une seconde chance pour se qualifier à l'épreuve des poteaux. Le 21 juin prochain, ce sont donc quatre (et non trois) aventuriers qui monteront sur les poteaux ! Une première dans l'histoire du jeu. Mais ce quatrième poteau sera maudit et l'aventurier qui s'y trouvera sera alors désavantagé par rapport aux trois autres.

Une dinguerie !

La nouvelle a en tout cas emballé les internautes, nombreux à l'avoir commentée sur Twitter. "4 sur les poteaux ! Alors ça ! C'est de l'inédit ! Je ne m'y attendais pas !", "On aura peut être 3 aventuriers en finale, comme a Survivor US", "Ce sera le premier gros changement de règle de l'orientation depuis.... 2009 !", "2 orientations et 4 sur les poteaux ?? Oh la dinguerie", peut-on lire. D'autres en revanche, se sont montrés plutôt sceptiques vis-à-vis de cette règle. "4 sur les poteaux ????? Non mais déjà Koh-Lanta le mardi on a accepté, ce qu'ils ont fait à Claude l'année dernière aussi mais là ça commence a bien faire", "Stop de mettre des nouveautés pour mettre de la nouveauté, vous ni***ez l'émission!", "4 sur les poteaux je trouve ça complètement NUL", "La saison était déjà merdique mais là on passe un nouveau stade", ont-ils regretté.