Oscar Sisto (Star Academy) emprisonné et torturé : "J'en fait encore des cauchemars"

Oscar Sisto a été révélé au grand public en 2002 lors de la saison 2 de la Star Academy, remportée par Nolwenn Leroy. Si les téléspectateurs connaissent ses talents de formateur, ils en savent peu sur son ancienne vie en Argentine, où il est né. Le 1er février, l'homme de 63 ans en a donc dit plus lors de son passage dans l'émission d'Evelyne Thomas sur Non Stop People. Et certaines de ses confidences font froid dans le dos.

Oscar Sisto s'est très vite passionné pour le théâtre. Mais, avant d'évoluer dans ce milieu, il a fait des études d'architecture. Et, alors qu'il n'avait que 18 ans, cela lui a valu de vivre de terribles instants. Il a en effet été torturé et emprisonné. "J'étais à la fac d'architecture et c'était déjà une raison valable pour être torturé, emprisonné parce que ce sont des gens qui pensent (...) J'y pense très souvent. Je fais encore des cauchemars quarante ans plus tard. On devait enterrer des livres, des disques...", a-t-il tout d'abord expliqué après que la présentatrice a rappelé qu'à l'époque, le pays était sous la dictature de Jorge Rafael Videla Redondo, qui dirigeait le pays après un coup d'Etat militaire et la destitution d'Isabel Martínez de Perón.

Oscar Sisto reconnait qu'il a "été un peu secoué" lors de son emprisonnement qui a duré "pas longtemps". "Je n'ai pas été à Alcatraz non plus. Mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir sortir vivant de là", a-t-il poursuivi. Fort heureusement, il s'en est sorti. Il a ensuite dû se reconstruire et a mis des années à en parler à ses parents.

A l'âge de 20 ans, il a réussi à quitter l'Argentine pour la France, alors qu'il était "fiché par la police". Mais il a été contraint de laisser sa famille derrière lui. "Je ne les ai pas vus pendant sept ans", a-t-il déclaré. Une période "très difficile" sur laquelle il est revenu avec émotion.