Oscars : Deneuve, Cotillard, Jamel... Ces Français qui ont brillé à la cérémonie

Plus que quelques heures avant le coup d'envoi de la 92e cérémonie des Oscars. Le 10 février 2020, acteurs, réalisateurs, producteurs et scénaristes se réuniront cette année encore au théâtre Dolby d'Hollywood Boulevard pour une nouvelle soirée cinéma cinq étoiles. En attendant de découvrir les tenues de Renée Zellweger, Scarlett Johansson et Charlize Theron, retour sur les Français qui se sont illustrés lors de ce rendez-vous prestigieux.

Icône du cinéma français, Catherine Deneuve a eu l'occasion de fouler le red carpet américain à plusieurs reprises. En 1993, c'est en tant que nommée à l'Oscar de la meilleure actrice pour le film Indochine qu'elle a fait le voyage jusqu'à Los Angeles. Bien plus tard, en 2000, elle s'est une nouvelle fois démarquée lors de la cérémonie, vêtue d'une éclatante robe dorée. Pour sa troisième participation en 2007, la star de Belle de jour a misé sur un look plus sobre en noir et rouge.

En 1997, c'était au tour de Juliette Binoche de s'illustrer lors de la cérémonie en remportant l'Oscar du meilleur second rôle pour le film Le Patient anglais. Pour sa deuxième participation en 2000, la comédienne a été nommée dans la catégorie des meilleures actrices pour son rôle dans Le Chocolat.