Oskar Lindblom, 23 ans : Attaqué par un cancer des os, sa compagne à ses côtés

Alma Lindqvist, compagne du jeune homme depuis un peu plus de deux ans, est elle aussi prête à se battre, à ses côtés. "Dieu réserve ses batailles les plus ardues aux gens les plus forts. Nous vous sommes tellement reconnaissants de tous vos messages. Je n'arrive toujours pas à y croire, mais nous allons nous battre comme jamais pour que tu te rétablisses le plus vite possible", a-t-elle écrit sur Instagram samedi 14 décembre 2019, en anglais et avec le hashtag #fuckcancer, en marge d'une image d'un tendre baiser avec son homme. Et d'ajouter, en suédois cette fois : "Je t'aime pour toujours."