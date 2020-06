Paga (Les Marseillais) en couple avec une membre des L5 ? Une photo intrigue...

Plus de dix ans après la séparation des L5 formé par l'émission Popstars sur M6, certaines jeunes femmes membres du groupe continuent de faire leur petit chemin dans le milieu de la musique. C'est notamment le cas de la rousse du célèbre girlsband, Alexandra Canto. En plus d'avoir fondé le groupe Elles 2 avec Marjorie de 2014 à 2016, elle a entrepris de former les New L5 en 2016 après le retour de Coralie et l'arrivée de deux remplaçantes pour Claire et Lydy (Louisy Joseph). Depuis, elle continue de se produire avec ses camarades à travers la France pour le plus grand plaisir des nostalgiques.

En outre, Alexandra poursuit une carrière solo en parallèle. Dimanche 21 juin 2020, à l'occasion de la fête de la Musique, elle se trouvait d'ailleurs dans le Sud de la France, à Aubagne, pour interpréter de célèbres tubes lors d'une scène ouverte et surprise... elle y a retrouvé un candidat de télé-réalité. Il s'agit de Paga des Marseillais, qui a immortalisé leur rencontre dans sa story Instagram, comme on vous propose de le découvrir dans notre diaporama. Tout sourire, les deux jeunes gens apparaissent très proches sur le cliché où Paga se laisse aller à commenter : "Avec Alexandra. Affaire à suivre..." Le beau gosse ne développera pas ce message énigmatique, mais une chose est sûre, ses fans devraient pouvoir prochainement revoir le duo ensemble. Ont-ils craqué l'un pour l'autre ou s'agit-il d'une possible collaboration musicale ? Seul le temps nous le dira...

Car oui, pour rappel, en plus de faire le show dans la célèbre émission de W9, le meilleur ami de Julien Tanti évolue depuis plusieurs années en tant que DJ. Il a notamment longtemps collaboré avec son ex Adixia, avec qui il a formé les Pagadix, avant que chacun ne suive sa propre voie. Le 22 mai dernier, il assurait d'ailleurs sur ses réseaux sociaux s'être remis au travail et promettait "du lourd dans les prochaines semaines". Il est aussi bien évidemment attendu au casting de la prochaine saison des Marseillais vs Le Reste du monde, dont le tournage va pouvoir débuter dès le début du mois de juillet prochain.