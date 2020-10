Paga (Les Marseillais) opéré d'urgence à cause d'une erreur médicale : il a frôlé le pire

Dimanche 18 octobre, les fans de Paga, figure emblématique des Marseillais (W9), étaient en panique ! Sur ses réseaux sociaux, l'ancien amoureux de la belle Adixia indiquait avoir été admis en urgence à l'hôpital, où il s'est fait opérer. Alors que beaucoup s'inquiétaient, certains soupçonnant même une infection liée au Covid-19, Paga a donné des nouvelles de son état de santé sur Instagram.

Alors qu'il souffrait de fortes douleurs au ventre, le candidat de télé-réalité de 32 ans a fait une prise de sang. C'est à ce moment-là que les médecins lui ont annoncé qu'il avait eu l'appendicite. Et, même si l'inflammation n'était pas très importante, il a dû être opéré. "Bon les amis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je me suis fait opérer de l'appendicite, a-t-il lancé en story sur le réseau social de partage d'images. Bon à la base, ce n'est rien, mais ça fait 72 heures. SOS Médecins s'est trompé dans la prise de sang. Donc ça fait 72 heures que je suis KO technique. J'avais une douleur incroyable. J'étais à la limite de la péritonite [, infection du péritoine assez grave et qui peut conduire à la mort si elle n'est pas traitée, NDLR]. J'ai eu de la chance."

Paga opéré de l'appendicite : "J'ai souffert le martyre !"

Durant ces quelques heures, Paga alias Anthony de son vrai nom, était au plus mal. "Ça s'est bien passé, je me suis fait opérer. J'ai souffert le martyre, ils m'ont mis sous morphine", a-t-il confié. Et de poursuivre : "Là, ça va un peu mieux, j'ai encore mal. J'espère que je vais pouvoir être d'aplomb bientôt."

Au cours de ces explications sur Instagram, l'acolyte de Julien Tanti et Kevin Guedj dans l'émission de télé-réalité de W9 a tenu à remercier l'équipe médicale qui s'est occupée de lui. "Ils sont extraordinaires. En plus, ils n'ont pas que ça à gérer, il y a aussi la covid et tout ! Donc franchement, bravo à eux. C'est des machines de guerre. Je ne sais pas comment ils font. Ils ont tout mon respect !", a-t-il déclaré.

Plus de peur que de mal pour l'état de santé de Paga qui annoncera certainement être remis sur pieds dans les prochains jours !