Paga : Sa compagne Giuseppa enceinte et "en pleurs de douleurs", elle se livre sur un événement "insoutenable"

Tout sourit à Giuseppa et Paga. Les amoureux filent le parfait amour et récemment, le candidat emblématique des Marseillais (W9) et sa belle ont annoncé qu'ils allaient accueillir leur premier enfant. Mais ces derniers temps, le sort semble s'acharner. Le 15 décembre 2022, la future maman a confié sa douleur en story Instagram.

C'est une photo sur laquelle on peut voir un gros plan sur l'une de ses oreilles que Giuseppa a dévoilée. On peut y apercevoir un piercing, le maux de toutes ses douleurs. "Je suis en pleurs de douleurs. Mon deuxième piercing s'est infecté et je n'arrive pas à l'enlever. C'est insoutenable la douleur", ont pu lire ses abonnés dans un premier temps. C'est ensuite sans sa fameuse boucle d'oreille que la candidate de télé-réalité de 21 ans s'est dévoilée. "On a réussi. Punaise, trop dur. Je n'en mets plus jamais. On a dû utiliser un coupe-ongles pour le bloquer et retirer la boule", a-t-elle poursuivi.

Giuseppa n'a pas le moral

Enfin libérée, délivrée, Giuseppa a continué sa journée comme si de rien n'était. Mais le moral n'était toujours pas au beau fixe à cause du cambriolage dont son compagnon et elle ont été victimes. "Moi pas trop le moral ce matin en rapport avec ce qu'il s'est passé chez nous encore. J'essaie de relativiser, mais assez dur d'avoir peur d'être chez soi à ce point. J'espère que ça passera. Je n'en parle pas plus que ça tous les jours, mais c'est important pour moi de dire quand ça ne va pas", a-t-elle avoué.

Giuseppa a ensuite reçu des messages disant qu'elle aurait dû mettre des alarmes dans sa maison. Après avoir assuré qu'il y en avait et que cela n'avait pas empêché les cambrioleurs de s'introduire chez elle, elle a précisé : "Les séquelles que ça laisse derrière, c'est psychologique."

C'est le 12 décembre dernier que la belle brune avait annoncé cette terrible nouvelle sur ses réseaux sociaux. "Il s'est passé quelque chose de très grave dans la nuit de samedi à dimanche. J'ai dû prendre ma voiture en urgence de Toulouse. J'ai conduit 5h sans m'arrêter de pleurer, en me sentant complètement impuissante. Paga était dans le Nord, impuissant lui aussi, en booking", écrivait-elle notamment.