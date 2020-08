Pamela Anderson : Elle écrit à Emmanuel Macron

La star américaine de 53 ans est toujours aussi engagée en faveur de la cause animale. Le 29 août 2020, Pamela Anderson a envoyé une lettre à Emmanuel Macron au sujet de la chasse à la glu. L'actrice et ambassadrice de l'association PETA a non seulement remercié le président de la République après l'interdiction de cette pratique, mais elle l'appelle à la prohiber définitivement.

La missive de Pamela Anderson rappelle que la chasse à la glu est "une méthode cruelle de piégeage, qui consiste à enduire de colle des tiges de bois ou des branches et à attendre que des oiseaux se posent dessus et ne puissent plus s'enfuir. Affolés, ces animaux se débattent et meurent sur les tiges encollées, ou sont arrachés et parfois jetés comme des déchets – beaucoup succombent à leurs blessures ou à la colle restée sur leur corps et leurs plumes", a expliqué la star d'Alerte à Malibu. "Il s'agit là d'une expérience terrifiante pour ces êtres sensibles, intelligents, et capables de ressentir la peur, la joie, l'amour et la douleur au même titre que nous humains, et qui tiennent à leur vie et à leur famille comme nous tenons aux nôtres." Cette activité cruelle est déjà illégale aux yeux de la Commission Européenne.

"Comme 84 % des Français (sondage IPSOS de 2018) qui rejettent les méthodes de chasse dites 'traditionnelles', je vous soutiens de tout coeur dans cette démarche," a ajouté l'ex-compagne du footballeur Adil Rami. "Je vous prie de bien vouloir continuer sur cette belle lancée et de mettre enfin un vrai terme à la chasse à la glu, en rendant cette interdiction permanente. Le regard international se porte sur la France et la façon dont elle agit pour les animaux sur son territoire, et comme vous le savez, la protection animale importe de plus en plus dans notre société."