Parce que la sécurité de votre enfant passe avant tout, ce siège auto est en promo !

Par Raphaelle Bougeret

Un siège auto de qualité pour une sécurité maximale !

L'utilisation d'un siège auto pour votre enfant est obligatoire pour se déplacer en voiture, et ce, depuis 1992. Aujourd'hui, il est inconcevable d'imaginer se déplacer sans, et ce n'est pas un hasard ! Son utilisation permet de réduire le risque de blessure et de décès de 70% en cas d'accident.

L'importance d'un siège auto Je ne vous apprends rien vous disant cela : la sécurité des enfants passe avant tout ! Il est donc indispensable de leur offrir un grand confort et de la sécurité, quel que la durée du trajet. Le siège auto permet à votre enfant d'être en sécurité durant tous vos voyages ! Plusieurs études ont prouvé que les accidents de voitures étaient la principale cause de mortalité chez les enfants. De quoi vouloir leur offrir une sécurité maximale ! Lorsque votre petit n'a pas encore les capacités pour s'attacher tout seul, c'est vous qui devez vous en charger et ainsi le mettre à l'abri de tout danger. Il existe, sur le marché, plusieurs types de sièges auto, en fonction de l'âge de votre enfant. Même s'ils s'adaptent, pour la plupart, à la taille de votre enfant et peuvent lui convenir pendant de nombreuses années, il est évident que vous n'utiliserez pas le même siège de sa naissance à ses 12 ans. Aujourd'hui, de nombreux dispositifs sont présents afin de vous simplifier la vie quant à l'installation du siège de votre enfant. Ils détiennent un format compact afin que vous puissiez l'enlever et le déplacer sans problème ! Vous l'aurez compris, bien choisir le siège auto de votre enfant pour lui apporter confort et sécurité est primordial mais n'est pourtant pas une mince affaire ! Découvrez sans plus attendre le siège auto Maxi-Cosi, actuellement à prix cassé chez Amazon !

Le siège auto Maxi-Cosi

Le siège auto Maxi-Cosi RodiFix AirProtect Le siège auto RodiFix AirProtect de Maxi-Cosi a été conçu pour des enfants pesant de 15 à 36kg (d'environ 3 ans jusqu'à leurs 12 ans). Son système d'accroche lui permet d'être fixé en combinaison avec la ceinture de sécurité de votre voiture afin de vous simplifier la tâche et de garantir à votre enfant, une stabilité optimale. Le risque de blessure à la tête est diminué de 20% en cas d'accident grâce à la technologie AirProtect capable de détourner la force de l'impact loin de sa tête, l'absorbant ainsi dans l'appui-tête. De plus, le support de tête peut se régler facilement en hauteur et le dossier en largeur afin de pouvoir suivre l'évolution de la morphologie de votre enfant. Caractéristiques : Marque : Maxi-Cosi

Modèle : RodiFix AirProtect

Couleur : noir

Dimensions : 51 x 49 x 63,5 cm

Poids : 6,15kg

Poids min/ max supporté : 15 - 36 kg

Matériau : coton

Nombre d'inclinaisons : 2

Orientation : face à l'avant Achetez dès maintenant votre siège auto Maxi-Cosi, actuellement à prix cassé chez Amazon !

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook