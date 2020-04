Pascal Obispo inconsolable : il broie du noir depuis la mort de Christophe

Depuis le 16 avril 2020, le monde de la musique pleure l'un des siens : le populaire chanteur Christophe, de son vrai nom Daniel Bevilacqua, est décédé à l'âge 74 ans, victime d'une maladie pulmonaire. La mort de l'artiste a attristé ses nombreux fans et plusieurs personnalités. Sur Instagram, Pascal Obispo s'est joint aux hommages et semble très affecté.

Au moment de l'annonce de l'hospitalisation de Christophe, Pascal Obispo avait déjà posté un premier message de soutien au chanteur, alors dans le coma, avec une photo d'eux deux. Depuis, avec la mort de l'interprète d'Aline il est effondré et a partagé plusieurs messages faisant part de son immense tristesse. "Il était 20h36 au clocher de l'église... Un génie, un père, un frère, un ami au paradis perdu... Very sad song" ; "Je partage avec vous un de mes clichés de Chris qu'il adorait, pris lors d'un de nos nombreux voyages immobiles. Very sad day" ou encore "Un dernier cliché de Chris sur mon piano. Another hole in my life ... Black", a-t-il écrit. Pascal Obispo, qui a aussi partagé un extrait vidéo de lui chantant Les mots bleus en duo avec Christophe sur un plateau télé, a finalement publié un carré noir, lundi 20 avril, avec un simple C. en légende. De toute évidence, il est inconsolable...

"Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l'ont abandonné. Aujourd'hui, les mots se lézardent... et tous les longs discours sont bel et bien futiles", avaient écrit dans un communiqué transmis à l'AFP sa femme Véronique et sa fille Lucie à l'annonce de sa mort. Christophe, positif au Covid-19, avait été placé en réanimation dans un hôpital parisien pour insuffisance respiratoire le 26 mars dernier, avant d'être transféré à l'hôpital de Brest, où il est mort. Le défunt chanteur a succombé à un emphysème (une maladie pulmonaire).