Pascal Olmeta : Filmé en train de tuer un éléphant au Zimbabwe, le guide condamné

Furieux, Pascal avait également attaqué en justice le guide qui avait mis en ligne cette vidéo sans son autorisation sur Internet. Selon Capital, le guide viendrait d'être condamné et Pascal aurait reçu à l'issue du procès 5 000 euros pour indemniser son préjudice moral et plus 4 000 euros de frais de procédure. Dans cette affaire, la cour d'appel de Versailles aurait considéré que "la partie de chasse relève de la sphère privée de Pascal Olmeta [...] la publication préalable de l'information sur d'autres supports n'ôte pas le caractère d'une atteinte à sa vie privée à la diffusion de la vidéo sans son autorisation".

À l'époque, Pascal avait d'ailleurs utilisé son droit de réponse pour expliquer son geste. Un long article publié par sports.fr, indiquait notamment que cette chasse était "non seulement légale" mais également dans le "but de pallier les risques causés par la surpopulation d'éléphants sur le territoire". Selon cet article, "le problème de surpopulation des éléphants au Zimbabwe est un réel enjeu pour le pays. Les éléphants, en surnombre, provoquent des dégâts irréparables pour les habitations. Ils sont aussi à l'origine de nombreux morts au sein des populations locales."