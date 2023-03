Pascal Praud dézingué par un célèbre présentateur : ses attaques contre des stars du JT ne passent pas...

Il y a quelques jours, Élisabeth Borne déclarait publiquement avoir recours au fameux 49.3 pour faire passer en force la réforme des retraites. Depuis, la France est sens dessus-dessous... Pour tenter d'apaiser les citoyens français, Emmanuel Macron a décidé de donner une grande interview en direct ce mercredi 22 mars 2023 à 13h. Pour lui faire face, il a choisi Julian Bugier et Marie-Sophie Lacarrau. Une décision qui n'a pas du tout plus à Pascal Praud... En effet, dans son émission L'heure des pros hier, l'animateur a fustigé ce choix.

"Emmanuel Macron parle à 13 heures. Généralement, le président de la République quand il a une intervention importante, c'était à 20 heures. Toutes ces interventions Covid, c'est 20 heures... Est-ce que 13 heures, ce n'est pas une manière de dire que finalement ce n'est pas si grave que ça ? Est-ce qu'on sent la ficelle qu'on veut parler à la France rurale ?", a d'abord demandé l'époux de Catherine à ses invités. Mais en plus de critiquer vivement l'heure de cette intervention médiatique, Pascal Praud a aussi lancé une pique acérée à ses confrères de TF1 et France 2. "Il va sur TF1 et France 2. Et ce n'est pas faire offense à mes confrères de dire qu'ils ne sont pas réputés pour leur pugnacité dans ces cas-là...", a-t-il ajouté l'air de rien. Une déclaration qui lui a valu une réponse bien cinglante de la part de Yann Barthès, qui a tenu à le remettre en place dans son émission Quotidien.