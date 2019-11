Pascal Soetens en couple : radieux avec sa nouvelle compagne

Pascal Soetens est un homme heureux. L'ancienne star de Pascal, le grand-frère (TF1) a semble-t-il retrouvé l'amour depuis son divorce avec la mère de ses enfants Loucas et Enzo (22 et 21 ans).

C'est en effet bien accompagné qu'il a fait l'honneur à Jean-Marie Bigard de venir à sa soirée de lancement des vins et du parfum L'Ogre, au Manko, le 28 octobre 2019. Le spécialiste des arts martiaux de 50 ans a en effet posé au côté d'une charmante brune aux cheveux longs prénommée Charlotte, qu'il tenait par la taille. C'est ensuite à la soirée de remise des baguettes d'or au restaurant Le mandarin dunois, à Paris, le 30 octobre 2019, que Pascal Soetens s'est rendu avec celle qui semble bien être sa nouvelle compagne. Pour l'heure, il ne s'est pas encore exprimé sur le sujet dans les médias ou sur les réseaux sociaux.

Plutôt discret concernant sa vie privée, Pascal Soetens avait accepté d'évoquer son divorce dans l'émission radio de Jordan De Luxe sur Voltage, mardi 15 janvier 2019. Après avoir admis auprès de l'animateur que sa vie sentimentale était "compliquée", Pascal Soetens avait révélé que son épouse, dont on ignore l'identité, et lui avaient récemment divorcé : "Je suis divorcé et séparé depuis quelques mois. Il y a eu deux séparations dans ces vingt années. Je ne suis pas un mec facile, je suis dur, j'ai du mal à ouvrir mon coeur, mais quand je l'ouvre, par contre..."

Lors de son passage dans l'émission radio, il avait également évoqué pour la première fois le suicide de son papa, à l'âge de 74 ans.