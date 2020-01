Pascal Soetens (Pascal le grande frère) a une nouvelle chérie, une actrice

Pascal Soetens enchaîne les conquêtes. Le 20 janvier 2020, celui qui est plus connu sous le nom de Pascal le grand frère, en raison du programme de coaching qui l'a rendu célèbre, a assisté à la soirée des Tremplins des talents. Cet événement était organisé au Palais des glaces et était animé par Danièle Gilbert et Christian Lebon, organisateur de la soirée.

Comme toujours très jovial, Pascal Soetens est apparu seul lors du photocall, mais il était accompagné une fois installé dans la salle. Le spécialiste des arts martiaux de 50 ans était aux côtés de sa nouvelle compagne, l'actrice Candice Berner. Très épris, les amoureux n'ont pas hésité à s'embrasser devant les photographes présents dans la salle.

Candice Berner est issue d'une famille de comédiens, elle a notamment été vue dans la série Nestor Burma avec Guy Marchand. Elle a également joué sous la direction de Robert Hossein, comme dans la pièce Angélique marquise des anges en 1995.

Pascal Soetens et Candice Berner ne sont pas les seules personnalités à avoir participé à la soirée des Tremplins des talents. L'ancien candidat de The Voice (TF1) Frédéric Longbois, l'humoriste et imitateur Gérald Dahan, la Québécoise Fabienne Thibeault et son mari Christian Montagnac, ainsi que Magloire avaient tous fait le déplacement.

En octobre dernier, lors de la soirée de lancement des vins et du parfum L'Ogre de Jean-Marie Bigard, qui s'était déroulée au Manko à Paris, Pascal Soetens était accompagné d'une autre femme prénommée Charlotte. On en déduit que leur romance n'a pas duré bien longtemps. Pascal Soetens est le papa de deux grands garçons, Loucas et Enzo (22 et 21 ans), il a divorcé de leur maman il y a un peu plus d'un an.