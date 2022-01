Pascal Soetens : Sa mère malade décidée à mourir, il se dit prêt pour "le grand départ"...

Mardi 18 janvier 2022, Jordan De Luxe recevait Pascal Soetens dans Chez Jordan, l'émission de Télé Loisirs. L'occasion pour le célèbre "grand frère" de se livrer sur sa vie privée. Ainsi, ce père de deux garçons, Loucas et Enzo (24 et 23 ans) revient sur la mort de son père et évoque la maladie de sa mère, qui souhaite désormais en finir...

La disparition de son cher papa date d'il y a plusieurs années. Ce dernier s'est suicidé en raison de son état de santé, mais aussi parce que sa tendre épouse souffrait. "La polyarthrite était très, très douloureuse chez lui et puis ma maman est tombée malade de la maladie de Parkinson. Je crois que ça lui a foutu un coup. Il s'est dit qu'il n'était pas capable de gérer tout ça", regrette Pascal Soetens.

Aujourd'hui, sa mère vit en maison de retraite, à quelques minutes de chez la star de SOS, Ma famille a besoin d'aide. "Je vais la voir le plus souvent possible", indique-t-il, avouant être peiné de voir que la situation devient "très difficile" pour elle qui "commence à moins marcher" et a "beaucoup de mal à s'exprimer, tremble beaucoup". Et puis, la situation sanitaire actuelle n'a rien arrangé : la mère de Pascal Soetens doit rester isolée pour préserver sa santé... "Elle me dit : 'Pascal, j'en ai marre, je veux partir. Qu'est-ce que c'est que cette vie ? On est enfermés, l'État nous empêche de sortir, de bouger, on est tous vaccinés, mais je ne peux pas aller voir ma voisine qui n'est pas Covid et on m'oblige à rester enfermée dans une chambre de 15 mètres carrés.' C'est terrible pour les personnes âgées", raconte l'animateur de 52 ans.

Une telle souffrance pour la mère de Pascal Soetens qui préfère alors s'en aller. "Je lui dis que ça va passer et elle me dit : 'J'espère que je vais partir, je ne veux pas vivre ça.' Ma mère a vécu la guerre mais elle n'a pas envie de connaître ça. Elle me dit : 'Ce n'est pas la fin de vie que je voulais', déclare-t-il avec pudeur. C'est très, très dur voir ses parents comme ça. Je ne souhaite à personne de vivre ça mais ça fait partie des épreuves de la vie." Enfin, il confesse être "prêt" pour le "grand départ" de sa maman...