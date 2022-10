Pascale de la Tour du Pin (BFMTV) : Qui est son mari, issu de la noblesse ?

Pascale de La Tour du Pin célèbre ses 45 ans ce samedi 15 octobre 2022. Un anniversaire qu'elle fêtera à coup sûr avec ses proches, dont son époux Jean-Philippe de La Tour du Pin Chambly de La Charce, comte de La Tour du Pin.

C'est en 2002 que celle qui est née Pascale Gaillard est entrée dans la noblesse française. Depuis son mariage avec Jean-Philippe de La Tour du Pin Chambly de La Charce donc. Si elle aurait préféré conserver son nom, la présentatrice de BFMTV avait confié à Gala, en 2020, que son cher et tendre avait tenu à ce qu'elle prenne le sien. Depuis, sa vie a changé. "Du jour au lendemain, l'attitude des gens a basculé. Une particule, ça traîne des fantasmes de château, d'argent", a-t-elle précisé.

Ensemble, Pascale de la Tour du Pin et son mari ont eu deux enfants : Pierre et Flore qui sont adolescents. Et en avril dernier, la charmante blonde avait partagé une rare photo en compagnie de sa fille. Toutes deux posaient complices en plein week-end et la star du PAF avait pris soin de mettre des émojis représentant des coeurs au niveau des yeux de sa merveille, afin de la préserver. "On dîne tard, tous ensemble. Et puis je mets un point d'honneur à passer au moins un quart d'heure en tête-à-tête tous les jours avec chacun de mes enfants. C'est important (...) Ma fille m'a toujours connue comme ça. Elle m'appelle 'maman-hibou', celle qui vit la nuit", confiait la mère de famille à ELLE, en septembre 2017 à l'époque où elle était chez LCI pour présenter la matinale

Un homme issu de la noblesse

Précisons que la famille de La Tour du Pin est originaire du Viennois où une commune porte ce nom aujourd'hui (département de l'Isère). Plusieurs grandes familles ont été à la tête du Dauphiné de Viennois et aujourd'hui, il existe différentes branches de la famille de la Tour du Pin. Jean-Philippe appartient à celle de Chambly. La particule de La Charce fait référence à l'ancien titre familial de vicomte de La Charce. Le patronyme O'Connor ajouté à la fin est associé au nom de Brigitte O'Connor, arrière-grand-mère de Jean-Philippe.

Le mari de Pascale de La Tour du Pin dirige un cabinet de recrutement spécialisé baptisé Archibald. Il est aussi le fondateur de l'entreprise de conseil en gestion Fortitudo Conseil.