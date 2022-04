Pascale de La Tour du Pin : Moment complice avec sa fille Flore (13 ans), son portrait craché !

Cette complicité mère/fille qui transparaît sur le cliché ne date pas d'hier. Il y a des années, lorsque Pascale de La Tour du Pin travaillait sur la matinale et quittait le domicile en pleine nuit pour rejoindre studios, elle se démenait pour garder de forts liens avec ses enfants. "On dîne tard, tous ensemble. Et puis je mets un point d'honneur à passer au moins un quart d'heure en tête-à-tête tous les jours avec chacun de mes enfants. C'est important (...) Ma fille m'a toujours connue comme ça. Elle m'appelle 'maman-hibou', celle qui vit la nuit", avait-elle confié à nos confrères du magazine ELLE en septembre 2017. Aujourd'hui, son rythme de vie a certainement changé, pour le plus grand bonheur de sa petite famille !